In Rüdtligen-Alchenflüh ist am Sonntag bei einem Unfall eine Frau auf einem Fussgängerweg von zwei Mofas erfasst worden. Die Frau wurde verletzt, die Fahrer der Mofas entfernten sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle.

Zum Unfall kam es kurz vor 14.15 Uhr, als gemäss aktuellem Kenntnisstand mehrere Mofas gemeinsam auf einem Ausflug unterwegs waren, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Sonntag schrieb.

Die Mofas seien auf der Neumattstrasse in Richtung Aefligen gefahren, als eines davon kurz nach der Verzweigung zur Industriestrasse eine Fussgängerin erfasst habe, die auf dem Fussgängerweg unterwegs war. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden und wurde von einem zweiten Mofa erfasst. Beide Mofas fuhren ohne anzuhalten in Richtung Aefligen weiter.

Die verletzte Fussgängerin wurde von Drittpersonen erstversorgt. Danach wurde sie mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, wie es weiter hiess. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

