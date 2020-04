Am Seeufer in Brienz – Frau von zwei Männern bedroht und verletzt Bei einem Raubüberfall am Seeufer in Brienz wurde eine Frau leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. sda /zec

Blick auf das Dorf Brienz. Bild: Manu Friederich

Eine junge Frau ist am Samstagabend am Seeufer in Brienz von zwei Männern angegangen und ausgeraubt worden. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Frau war gegen 22 Uhr auf der Seestrasse im Gebiet Forsthaus unterwegs, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Zwischen dem Seeufer und einem Parkplatz wurde sie von zwei Männern zunächst angesprochen. Dann bedrohten die Männer die Frau, gingen sie tätlich an und beraubten sie. Danach flüchteten die beiden Täter zu Fuss Richtung Campingplatz.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.