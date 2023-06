Unfall in Gimmelwald – Frau von Nepalbrücke gestürzt und verstorben Am Donnerstagnachmittag ist eine Frau beim Begehen der Nepalbrücke in die Tiefe gestürzt und dabei tödlich verunglückt. Ein Unfallgeschehen steht laut der Kantonspolizei im Vordergrund.

Beim Begehen der Brücke stürzte die Frau aus noch zu klärenden Gründen in die Tiefe. Foto: PD/Kantonspolizei Bern

Am Donnerstag gegen 14 Uhr ging die Meldung bei der Kantonspolizei Bern ein, wonach eine Frau von der Nepalbrücke in Gimmelwald in die Tiefe gestürzt sei. Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau im Beisein mehrerer Personen auf dem Klettersteig von Mürren nach Gimmelwald unterwegs.

Beim Begehen der Brücke stürzte sie aus noch zu klärenden Gründen in die Tiefe. Die umgehend an die Unfallstelle ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der 31-jährigen Kanadierin feststellen, wie die Kapo und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland mitteilen.

Im Einsatz standen Gebirgsspezialisten sowie weitere Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern, Mitarbeitende der Alpinen Rettung Schweiz und ein Helikopter von Air-Glaciers.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Die Nepalbrücke befindet sich auf dem Klettersteig von Mürren nach Gimmelwald. Foto: Bruno Petroni

pkb

