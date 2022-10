Unglück im im Kanton Neuenburg – Frau und Hund stürzen in der Areuse-Schlucht in den Tod Die 34-Jährige und ihr Vierbeiner stürzten laut Polizeiangaben aus einer Höhe von rund 30 Metern in die Tiefe.

Eine steinerne Bogenbrücke überspannt die Areuse-Schlucht bei Noiraigue im Neuenburger Jura. (Symbolbild) Keystone/ARNO BALZARINI

Eine Frau und ihr Hund sind am Sonntagnachmittag leblos in der Areuse-Schlucht im Kanton Neuenburg aufgefunden worden. Die 34-Jährige und ihr Vierbeiner stürzten laut Polizeiangaben aus einer Höhe von rund 30 Metern in die Tiefe.

Die Neuenburger Notrufzentrale wurde am Sonntag gegen 15 Uhr darüber informiert, dass sich eine Frau und ein Hund, beide vermutlich leblos, in der Areuse-Schlucht befänden, teilte die Kantonspolizei am Montag mit. Polizisten seien schnell vor Ort gewesen, hätten aber nur noch den Tod der in der Region wohnhaften Person und ihres Tieres feststellen können.

An der Bergungsaktion waren die Rettungsflugwacht, die Feuerwehr Neuenburg, die Alpine Rettung der Schweiz sowie mehrere Polizeipatrouillen und der forensische Dienst der Neuenburger Polizei beteiligt.

Beliebter Wanderweg

Durch die idyllische Areuse-Schlucht führt ein bei Wanderern sehr beliebter Weg, der gut gesichert ist. Dennoch ist es dort auch schon zu Unfällen gekommen.

Vor zwei Jahren stürzte ein 20-Jähriger in den Tod, der sich in der Nacht zusammen mit einer Gruppe junger Leute auf dem Weg zu einer Party im Gelände verirrt hatte. 2018 wurde ein achtjähriger Knabe aus den USA bei einem Sturz aus 30 Metern Höhe in den Fluss schwer verletzt.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.