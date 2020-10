Delikt am oberen Genfersee – Frau tötet Mann und wird in Frankreich verhaftet Ein 59-Jähriger ist in seinem Haus bei Montreux umgebracht worden. Die Täterin ist geständig.

Die Waadtländer Kantonspolizei hat am oberen Genfersee ausrücken müssen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone/Symbolbild)

Ein Mann wurde in der Region von Montreux getötet. Die von Stichwunden übersäte Leiche des Verstorbenen wurde am Dienstag in seinem Haus in Clarens entdeckt. Der 59-Jährige war offenbar seit einigen Tagen tot. Die mutmassliche Täterin wurde verhaftet.

Die zwischen 30 und 40 Jahre alte Französin sei geständig, teilte die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag mit. Sie sei auf Antrag der Waadtländer Staatsanwaltschaft von den französischen Behörden in Pontarlier festgenommen worden.

Der Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Strafverfolgung der Täterin wird an Frankreich delegiert.

SDA/fal