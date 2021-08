Tödlicher Unfall – Frau stirbt nach Badeunfall in der Emme Beim Versuch, einen Jugendlichen aus dem Wasser zu retten, ist eine 54-Jährige bei Kirchberg BE in eine Wasserwalze geraten und ertrunken.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb die Frau noch vor Ort. (Symbolbild) Foto: Franziska Rothenbühler (Tamedia AG)

Eine Frau ist am Mittwochnachmittag in der Emme bebei Kirchberg BE ertrunken als sie versuchte, einem im Wasser in Schwierigkeiten geratenen Jugendlichen zu Hilfe zu kommen. Die Frau geriet in eine Wasserwalze und wurde unter Wasser gezogen.

Drittpersonen gelang es, die Frau aus dem Wasser zu ziehen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Trotz sofortiger Reanimation sowohl durch Ersthelfer als auch durch die sofort ausgerückten Rettungskräfte habe nicht verhindert werden können, dass die 54-jährige Schweizerin vor Ort verstarb.

Der Jugendliche konnte sich laut Polizei selbständig an Land retten. Weitere Abklärungen zu den Ereignissen seien im Gang.

SDA/step

