Frau schwatzt Rentner von der Goldküste 200'000 Franken ab

Ein 71-jähriger Mann wurde im Januar 2019 von einer ihm unbekannten Frau erstmals über Skype kontaktiert. Die beiden unterhielten sich immer wieder über Skype, aber auch per E-Mail und am Telefon.

Die Frau gab an, in Frankreich zu wohnen, 38 Jahre alt zu sein und eine Tochter zu haben. Nachdem vermeintlich freundschaftliche Bande zwischen den beiden entstanden waren, erzählte die Frau plötzlich, dass ihre Tochter an einer seltenen Form von Krebs leide und sie sich die nötige Operation nicht leisten könne.