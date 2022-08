Mehrfamilienhaus evakuiert – Frau nach Wohnungs­brand in Port in kritischem Zustand In der Nacht auf Dienstag hat es in der Gemeinde Port nahe Biel gebrannt. Eine Frau, die sich der brennenden Wohnung befand, wurde schwer verletzt.

Eine Frau ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Port schwer verletzt worden. Sie wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 00.30 Uhr über den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Aegertenstrasse informiert. Vor Ort war starker Rauch im Bereich einer Wohnung im Hochparterre sichtbar, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Frau. Ein Ambulanzteam kümmerte sich um die Frau, ehe sie mit einem Helikopter ins Spital geflogen wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Wegen des starken Rauchs musste das Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert werden. Das Gebäude wurde gelüftet und die Personen konnten wieder zurück in die Wohnungen. In der vom Brand betroffenen Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.

Wie es zum Brand kam, ist noch nicht geklärt. Die Berner Kantonspolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen, wie sie in ihrer Mitteilung weiter schreibt.

SDA/nfe

