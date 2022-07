In Wangen an der Aare – Frau nach Bad in der Aare vermisst Trotz intensiver Suche konnten Rettungskräfte eine in der Aare vermisste Frau bisher nicht ausfindig machen.

Die Aare bei Wangen an der Aare: in diesem Gebiet wird eine Frau vermisst, die zum Baden in den Fluss gestiegen war. (Themenbild) Marcel Bieri (Keystone)

Trotz intensiver Suche vom Land und vom Wasser aus haben Rettungskräfte in Wangen an der Aare BE eine vermisste Schwimmerin bisher nicht gefunden. Die Frau war auf der Höhe der Autobahnraststätte Deitingen-Nord SO in den Fluss gestiegen.

Die Vermisstmeldung ging am Freitagnachmittag kurz nach 14.20 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Es sei umgehend eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet worden.

An dieser waren neben zahlreichen Patrouillen auch die Seepolizei des Kantons Bern sowie mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Solothurn beteiligt. Auch ein Helikopter der Rega war im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern koordiniert die weiteren Abklärungen und Suchmassnahmen.

