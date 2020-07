Im steilen Gelände verunfallt – Frau kommt am Gantrisch ums Leben In unwegsamem Gelände unterhalb des Gantrischgipfels ist am Dienstag eine leblose Frau gefunden worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Bei Wildtierbeobachtungen wurde unterhalb des Gantrischgipfels die Leiche einer Frau entdeckt. Foto: PD

Unterhalb des Gantrischgipfels – in unwegsamem Gelände – ist am Dienstag die Leiche einer Frau gefunden worden.

Die Leiche wurde bei Wildtierbeobachtungen per Feldstecher in dem Steilgelände entdeckt, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Ein Suchflug bestätigte die Beobachtungen. Die leblose Frau konnte daraufhin geborgen werden.

Nach ersten Abklärungen dürfte die 44-Jährige aus dem Kanton Bern einem Unfall zum Opfer gefallen sein. Hinweise auf Dritteinwirkung gibt es gemäss Berner Kantonspolizei nicht. Zur Klärung der Umstände sucht sie Zeugen.

