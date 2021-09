Entreissdiebstahl am Bärenplatz – Frau in Bern beraubt Die Frau hatte am Bankomat Geld abgehoben und wurde beraubt.

Der Raub geschah am Bärenplatz in Bern. Foto: Marcel Bieri / Keystone

Auf dem Berner Bärenplatz ist am Freitagnachmittag einer Frau die Handtasche entrissen worden. Kurz zuvor hatte sie an einem Bankomaten Geld abgehoben. Der unbekannte Räuber soll ein junger Mann gewesen sein.

Dieser flüchtete nach dem Raub via Marktgasse in Richtung Zytglogge. Das teilten die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Samstag mit. Der Vorfall ereignete sich am Freitag kurz vor 14 Uhr. Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Zeugenaufruf erlassen.

SDA