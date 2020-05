Überfall in Bern – Frau in Altstadt von Unbekanntem ausgeraubt In der Gerechtigkeitsgasse ist eine Frau in ihrem Auto überfallen worden.

Eine Frau in Bern ist am Mittwoch Opfer eines Raubüberfalls geworden. Christian Pfander (Archiv)

In der Berner Altstadt ist am Mittwochabend eine Frau von einem unbekannten Mann ausgeraubt worden. Die Frau wollte sich in der Gerechtigkeitsgasse gerade in ihr Auto setzen, als sich ein Mann näherte und sie auf den Fahrersitz drückte.

Gleichzeitig packte der Unbekannte eine in einem Polizeicommuniqué nicht näher beschriebene Beute. Der Mann flüchtete danach in Richtung Kramgasse. Kantonspolizei und regionale Staatsanwaltschaft haben einen Zeugenaufruf erlassen.

( SDA )