Nächtlicher Überfall in Bern – Frau in Aarbergergasse niedergeschlagen und ausgeraubt Am späten Freitagabend ist eine Frau mitten in der Stadt Bern überfallen und dabei verletzt worden. Ein mutmasslicher Täter wurde zwischenzeitlich festgenommen.

Der Überfall passierte in der Aarbergergasse in Bern. (Archivbild) Foto: Marcel Bieri

Am Freitagabend kurz vor 22.20 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern in die Aarbergergasse gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte eine verletzte Frau auf Höhe der Neuengasse vor, welche gemäss ersten Erkenntnissen von einem Mann zu Boden gerissen, geschlagen und anschliessend ausgeraubt worden war. Das teilt die Polizei am Samstagabend mit.

Nach umgehender Fahndung konnte infolge einer Personenbeschreibung ein 33- jähriger mutmasslicher Täter identifiziert und wenig später bei der Aarbergergasse angehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Nach der Kontrolle wurde er wieder entlassen.

Die Frau musste sich nicht in Spitalpflege begeben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen: 031 638 81 11.

