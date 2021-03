Unfall in Gampelen – Frau gerät unter Traktoranhänger und verletzt sich schwer Eine 82-jährige Fussgängerin ist am Montag in Gampelen unter einen Traktoranhänger geraten. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Die Kantonspolizei Bern erliess einen Zeugenaufruf. (Archivbild) Keystone/PETER KLAUNZER

Eine 82-jährige Fussgängerin ist am Montag in Gampelen unter einen Traktoranhänger geraten. Sie wurde dabei schwer verletzt. Mit einem Helikopter der Rega wurde sie ins Spital geflogen. Sie befinde sich laut Polizei in kritischem Zustand.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr. Gemäss aktuellen Erkenntnissen sei die Frau auf dem Trottoir in Richtung Zihlbrücke gegangen, als sie aus noch zu klärenden Gründen auf die Strasse geraten sei, schreibt die Kantonspolizei Bern. Dort sei sie von dem Traktoranhänger, der in die gleiche Richtung unterwegs war, erfasst worden. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.

SDA