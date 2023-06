Unfall im Kanton Freiburg – Frau fährt auf Schützenfest in Menschenmenge Eine Frau wollte in Ménières Hilfe für ein verletztes Kind holen und hat dabei mit ihrem Auto fünf weitere Kinder und eine Frau verletzt.

Hier hat sich der Vorfall ereignet: Ménières im Kanton Freiburg. (Symbolbild) VQH

Die Fahrerin habe ein Kind im Auto gehabt, «das bei einem privaten Freizeitvergnügen verletzt worden war», teilte die Polizei am Montag mit. Als sie Hilfe holen wollte, sei sie mit ihrem Auto am Sonntag auf den Festplatz des Feldschiessens in Ménières im Kanton Freiburg im Westen des Landes geraten.

«Aus einem Grund, den die Ermittlungen ergeben werden, fuhr sie mehrere auf dem Platz anwesende Personen an und verletzte sie versehentlich, bevor sie schliesslich zum Stehen kam», teilte die Behörde weiter mit. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag kurz vor 15.30 Uhr. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, die Fahrerin zum Polizeiverhör.

AFP/pash

Fehler gefunden?Jetzt melden.