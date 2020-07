Feuer in Lütschental – Frau bei Brand in Mehrfamilienhaus verstorben In der Nacht auf Samstag brannte ein Haus in Lütschental. Eine Frau verstarb noch vor Ort, zwei Kinder wurden verletzt mit der Rega ins Spital geflogen.

Im Dachstock des Hauses ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. pd

In der Nacht auf Samstag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Stegmatte in Lütschental ein Brand ausgebrochen. Die Meldung erreichte die Kantonspolizei um 1:35 Uhr. Als die Polizei und Feuerwehr eintraf, befand sich ein verletztes Kind bereits ausserhalb des Hauses.

Das Feuer brach im Dachstock des Hauses aus. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen. Im Zuge der Löscharbeiten konnten die Rettungskräfte eine Frau und ein Kind aus der obersten Wohnung retten. Trotz Reanimation verstarb die 35-Jährige noch vor Ort, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

Die beiden Kinder, ein 9- und ein 11-jähriger Bub, wurden mit der Rega ins Spital geflogen. Sechs weitere Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht verletzt.

Der untere Bereich des Mehrfamilienhauses ist nach dem Brand noch bewohnbar. Rund um die Stegmatte musste für der Verkehr zeitweise gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen, wie die Kapo mitteilt.

( pd )