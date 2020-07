Brandursache noch unklar – Frau bei Brand in Brugdorf ums Leben gekommen In der Nacht auf Montag haben die Rettungskräfte eine weibliche Leiche aus einer brennenden Wohnung geborgen.

Die Feuerwehr Burgdorf in einem früheren Einsatz. In der Nacht auf Montag musste sie an den Uferweg ausrücken. (Archivbild) zvg

In einer brennenden Wohnung in Burgdorf haben die Rettungskräfte in der Nacht auf Montag eine weibliche Leiche entdeckt. Wie die Frau ums Leben gekommen ist, wird abgeklärt.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Berner Zeitung». Nähere Angaben sollen am Nachmittag folgen. Der Brand war in einem Mehrfamilienhaus am Uferweg im Gyrischachenquartier ausgebrochen. Die Ursache ist Gegenstand der laufende Untersuchungen.

( SDA )