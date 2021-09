Sarnen OW – Frau aus Chilbi-Bahn geschleudert – schwer verletzt An der Chilbi in Sarnen OW ereignete sich am Samstagabend ein schweren Unfall. Eine 20-Jährige wurde aus einem Fahrgeschäft geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

In Sarnen OW wurde die Polizei am Samstagabend zu einem schweren Chilbi-Unfall gerufen. (Symbolbild) Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Eine 20-jährige Frau ist am Samstagabend an der «Chilbi» in Sarnen OW vom Sitz eines Fahrgeschäfts geschleudert worden. Beim Sturz verletzte sie sich erheblich. Die Polizei legte das Fahrgeschäft still. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Eine Ambulanz brachte die Verletzte ins Spital, wie die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mitteilte. Zu dem Sturz kam es gegen 20 Uhr. Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.

SDA/sep

