Stadt Bern – Frau auf Rathausplatz ausgeraubt Ein Mann eintreisst einer Frau den Rucksack und entkommt.

Tatort Rathausplatz. Foto: Christian Pfander

Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag um 16.45 Uhr mitten in der Berner Altstadt. Die Frau hielt sich mit ihrem Velo auf dem Rathausplatz auf, als sie von einem Mann angesprochen und bedroht wurde, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Dann behändigte der Täter den Rucksack der Frau und floh zu Fuss Richtung Nydeggbrücke. Wenig später eilten zwei Passantinnen dem Opfer zu Hilfe. Die Frau blieb nach Polizeiangaben unverletzt.

Die Kantonspolizei Bern sucht im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Zeugen, insbesondere die beiden Frauen, die sich um das Opfer gekümmert hatten.

( SDA )