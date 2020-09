Tödlicher Unfall in Bern – Frau an der Aare über Felsen gestürzt Eine 55-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in Bern an der Aare über einen Felshang gestürzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Die Frau stürzte an der Aare in Bern über eine Felshang – nähere Angaben zum Unfallort machte die Polizei keine. Foto: Valérie Chételat (Symbolbild)

Ein Arzt, der zufällig in der Nähe war, eilte zur Unfallstelle am Aareufer und begann mit der Reanimation, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

Nach Polizeiangaben war die Frau alleine unterwegs, als sie von einem Waldweg zunächst ein Bord und daraufhin einen Felshang hinunterstürzte. Hinweise auf Dritteinwirkung gibt es laut Polizei keine. Sie hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Bei der Verunfallten handelt es sich um eine im Kanton Bern wohnhafte Schweizerin.

SDA