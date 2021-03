Urteilsspruch – Franz A. Zölch zu 30 Monaten Haft verurteilt Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat am Dienstag den einst renommierten Berner Juristen Franz A. Zölch wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen. Sophie Reinhardt

Porträt des Medienrechtlers und ehemaligen Präsidenten der Schweizerischen Eishockey-Nationalliga 2006 in seinem Büro in Bern. Foto: Keystone

Seit Jahren warteten die Gläubiger auf diesen Tag. Am Dienstagnachmittag war es so weit, die Richter gaben im Berner Amthaus das Urteil gegen den renommierten Berner Juristen Franz A. Zölch bekannt. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Davon muss er 12 Monate absitzen.

Im Betrugsprozess hat die Staatsanwaltschaft am Montag für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von 56 Monaten gefordert, also über viereinhalb Jahre. Die Verteidigung forderte einen Freispruch. Zölch hat langjährige Bekannte und Freunde um Darlehen gebeten – und diese nicht zurückgezahlt. Dabei sei ihm zugutegekommen, dass er als Medienrechtler, Bernburger, Brigadier der Schweizer Armee, hoher Sportfunktionär und Ex-Gatte einer Regierungsrätin in höchsten Kreisen verkehrte und in der Öffentlichkeit ein gutes Ansehen genoss, argumentierte die Staatsanwaltschaft.

Den Gläubigern erzählte Zölch meist, dass er in einem kurzzeitigen finanziellen Engpass stecke. Er brauche Geld, um in Genf eine grössere Summe aus einem Geldtransfer herauszulösen. Zölchs Verteidiger wies den Vorwurf eines bewussten Betrugs seines Mandanten grundsätzlich zurück, dieser habe stets beabsichtigt, das geborgte Geld zurückzuzahlen.

Am Regionalgericht Bern-Mittelland wurde am Dienstag das Urteil gegen Franz A. Zölch gesprochen. Foto: Raphael Moser

Der Angeklagte selber erschien sowohl am Montag wie am Dienstag nicht vor Gericht. Er war von einer Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen dispensiert worden. Zu den Geprellten gehören unter anderem auch eine ehemalige Angestellte Zölchs, eine Jugendliebe und Personen, mit denen er seit Jahrzehnten befreundet war.

2015 war der heute 72-Jährige bereits in Einzelfällen wegen Betrugs per Strafmandat verurteilt worden. Erstmals ist Zölch nun von sieben Privatklägern vor Gericht gezogen worden, wo ihm ein systematisches Vorgehen zur Last gelegt wird. Verhandelt wurden Vorfälle aus den Jahren 2008 bis 2011. Rund 630’000 Franken, soll sich der Angeklagte zusammengebettelt haben.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Obergericht weitergezogen werden.