Verstimmung unter Nachbarn – Frankreich zeigt der Schweiz die kalte Schulter Der Entscheid des Bundesrats, keine französischen Kampfjets zu kaufen, hat Paris verärgert. Wie sich das äussert – und warum das für die Schweiz ungemütlich werden könnte. Alan Cassidy , Philippe Reichen , Stephan Israel

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert. Viel komplizierter als auch schon.

Der Zufall will es, dass die frühere Aussenministerin Micheline Calmy-Rey den ehemaligen französischen Präsidenten François Hollande jüngst gleich mehrfach traf, auch in Paris. Hollande debattierte mit Calmy-Rey über ihr neuestes Buch, das sich mit der Neutralitätspolitik der Schweiz befasst. Und auch der Alt-Bundesrätin fielen sie beim Auftritt in Paris auf: die atmosphärischen Spannungen zwischen Frankreich und der Schweiz.

Es sind einige Dinge, die in jüngster Zeit zusammengekommen sind. Zu viele Dinge für den Élysée-Palast und seinen Hausherren: den französischen Präsidenten Emmanuel Macron.