Glosse über französische Gefühlslagen – Frankreich leuchtet und ist am Ende Ferien in der Grande Nation: Das sind überraschende Massagen des Gemüts im Zug und Begegnungen mit pessimistischen Zeitgenossen, die lieber in der Schweiz leben würden. Alexander Sury

In diesem Zug kann einem mitunter auch die Erleuchtung begegnen: Der letzte «Berner TGV» wird 2020 verabschiedet. Foto: BZ

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem komplett belegten Hochgeschwindigkeitszug TGV, brausen mit über 300 Stundenkilometern durch die Weiten des Burgunds und vernehmen plötzlich diese köstlichen Worte aus dem Bordlautsprecher: «N’oubliez pas le bonheur dans votre cœur.» Die hauchende Stimme erinnert an Jane Birkin im Duett «Je t’aime … moi non plus», das sie einst zusammen mit Serge Gainsbourg sang. Aber es ist nicht Jane Birkin, die da spricht. Besagte Jane Birkin – dies nur nebenbei – spielte vor einigen Jahren in einem feinen kleinen Schweizer Film die real existierende Frau, die jeweils dem Lokomotivführer des TGV zuwinkte, wenn er in der Nähe von Ins an ihrem Haus vorbeifuhr. Aber wir wissen: Der letzte direkte TGV ab Bern nach Paris wurde bekanntlich 2019 gestrichen; ein eklatanter Fehlentscheid der Grande Nation, um die es sowieso nicht gut steht, wenn man Monsieur Legrand glauben will.