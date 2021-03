Geldblog: Profitabel anlegen – Franken-Obligationen sind oft ein Minusgeschäft Wer auf Fonds mit einem hohen Anteil an Franken-Anleihen setzt, darf sich nicht wundern, wenn er kaum Rendite erwirtschaftet – an Aktien kommt man derzeit fast nicht vorbei. Martin Spieler

Vorsichtige Anlagestrategien haben sich in den vergangenen Jahren nicht ausbezahlt. Illustration: Christina Baeriswyl

Bei meiner Scheidung im Jahre 2010 habe ich 30’000 Franken auf einem Sparen-3-Konto erhalten, die im Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 10 RT CHF Fonds angelegt sind. Mir fällt auf, dass ich jedes Jahr weniger Geld habe. Darum meine Frage: Ich werde voraussichtlich 2024 frühzeitig mit 62 Jahren pensioniert. Lohnt es sich, diesen Fonds bis dann zu behalten, oder soll ich ihn verkaufen? Leserfrage von D. G.

Sie haben den falschen Fonds im Depot. Beim Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 10 RT CHF handelt es sich um einen Dachfonds, der in erster Linie in Obligationen investiert. Der Fonds ist sehr konservativ ausgerichtet und verfolgt eine auf Nachhaltigkeit und auf hohe laufende Erträge ausgerichtete Anlagestrategie.

Der Fonds legt das Geld zum weitaus grössten Teil in Obligationen in Schweizerfranken an. Das Problem dabei ist, dass genau diese aufgrund der rekordtiefen Zinsen seit Jahren keine Rendite mehr abwerfen. Sehr sichere Bundesobligationen der Eidgenossenschaft weisen sogar eine Minusrendite aus. Mit diesen würden Sie Geld verlieren. Auch Anleihen von erstklassigen Unternehmensschuldnern bringen nur mickrige Renditen.

Grösste Schuldner in dem Fonds sind denn auch die schweizerische Pfandbriefbank und die Schweizerische Eidgenossenschaft sowie die Pfandbriefzentrale der Kantonalbanken. Das sind alles sehr sichere Schuldner, doch die Zinsen bei Papieren von solch sicheren Schuldnern sind extrem bescheiden.

Immerhin investiert der Fonds zu einem kleinen Teil auch in Fremdwährungsanleihen, Immobilien und Aktien. Der Aktienanteil ist aber mit 6,95 Prozent Schweiz und 3,12 Prozent Ausland sehr klein. Wachstum war in den letzten Jahren fast nur mittels Aktien möglich, während Obligationen kaum etwas brachten. Doch die Rendite der Aktien hat Ihnen gefehlt. Da nützt es Ihnen auch wenig, dass die Gebühren mit einer Total Expense Ratio (TER) von 0,57 Prozent nicht übertrieben sind. Es fehlt Ihnen trotzdem die nötige Rendite.

Die Zinsen dürften auch in den nächsten Jahren weiter sehr tief bleiben.

Immerhin haben Sie noch ein paar wenige Jahre, um etwas mehr Rendite zu erreichen. Ich würde mir überlegen, ob Sie den Fonds nicht auswechseln wollen. Weil die Zinsen auch in den nächsten Jahren weiter sehr tief bleiben dürften, ist es auch künftig schwierig, mit sicheren Obligationen in Schweizerfranken überhaupt eine anständige Rendite zu erwirtschaften. Bis zu einer späteren Zinswende dürfte die Rendite in erster Linie von Aktien kommen.

Daher würde ich prüfen, ob Sie nicht einen Fonds nutzen wollen, der einen höheren Aktienanteil hat – zum Beispiel den Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 RT CHF oder den Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 RT CHF. Diese verfolgen zwar ebenfalls eine eher konservative Strategie, weisen aber immerhin einen leicht höheren Aktienanteil von 25 Prozent respektive 45 Prozent aus. Einen höheren Aktienanteil würde ich in Ihrem Fall trotzdem nicht nutzen, da sich Ihr Anlagehorizont auf nur noch wenige Jahre bis zur Pensionierung beschränkt.

Auch so müssten Sie mit mehr Kursschwankungen rechnen und bereit sein, ein etwas höheres Anlagerisiko zu tragen, hätten dafür aber die Chance, eher eine Rendite zu erzielen. Ich rate Ihnen, mit Ihrer Bank das Gespräch zu suchen und Ihre Optionen angesichts Ihrer gesamten Finanzsituation in Hinblick auf die allfällige Pensionierung anschauen.