Zum Start der Fussballsaison – Fragezeichen überall – und nur YB ein sicherer Tipp Sie heisst Super League – aber ist sie auch super, nur weil die ersten zehn der ewigen Bestenliste vertreten sind? Wenigstens hinter YB herrscht Spannung. Thomas Schifferle

Auch nächsten Frühling Anlass für Berner Jubel? Der Pokal an der Meisterfeier von YB, hier 2018 auf dem Bundesplatz. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Eine erste Prognose gibt es, bevor am Samstag die neue Saison beginnt: Meister werden wieder die Young Boys, zum fünften Mal in Folge. Wer soll sie auch daran hindern, selbst wenn mit Fabian Lustenberger und Jean-Pierre Nsame zwei zentrale Spieler mit gerissenen Achillessehnen bis Ende Jahr ausfallen und mit Gerardo Seoane der Erfolgstrainer nach Leverkusen weitergezogen und durch David Wagner ersetzt worden ist?

Und es gibt noch eine zweite Prognose, bevor die Zuschauer in die Stadien zurückkehren: Im Rücken der Berner sind viele Fragezeichen zu setzen, und darum ist ganz vieles ungewiss. Das verspricht Spannung in einer Liga, in der die ersten zehn der ewigen Rangliste geschlossen vertreten sind.