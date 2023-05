Begegnung mit Tina Turner – «Fragen Sie mich das bitte nicht!» Tina Turner wusste, wie man eine Pressekonferenz wie ein Einzelinterview wirken lässt. Ihr Leben lang kombinierte sie Professionalität mit Authentizität. Nick Joyce

Tina Turner 1996 bei ihrem Konzert im Müngersdorfer Stadion in Köln. Foto: Getty Images

Ich war im Frühjahr 1996 für den «Tages-Anzeiger» ins Kölner Hyatt-Regency-Hotel gekommen, weil man mir ein Interview mit Tina Turner versprochen hatte. In der Suite, wo rund 20 andere Journalistinnen und Journalisten auf ihre Privataudienz mit Frau Turner warteten, lief das noch unveröffentlichte neue Album «Wildest Dreams» in einer Endlosschlaufe. Ich hörte es mir mehrmals an, um möglichst gut auf das bevorstehende Gespräch vorbereitet zu sein.