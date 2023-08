Fotokünstlerin im Interview – «Die Hose runterzulassen, ist für Männer schwieriger als für Frauen» Hani Hape hat Helmut Newtons legendäre Frauennacktbilder neu inszeniert – mit Männern. Was sie über den Umgang der Geschlechter mit Nacktheit herausgefunden hat. Moritz Marthaler

«Newton erzeugte Erotik fast nur mit weiblichen Modellen – das war der Ausgangspunkt meiner Arbeit»: Helmut Newtons Manhattan-Sujet aus der «White Women / Sleepless Nights / Big Nudes»-Ausstellung von 2013 in Rom. Foto: Gabriel Bouys (Getty Images)

Frau Hape, Helmut Newtons Fans sahen in seinen Bildern die Stärke der Frauen, Alice Schwarzer sah darin «sexistische Propaganda». Und Sie? Alice Schwarzer hat Helmut Newtons Bilder in den 90er-Jahren zu Recht kritisiert, weil sie einen bestimmten Blickwinkel bedienen, der in der Gesellschaft seinerzeit sehr mächtig, vielleicht sogar übermächtig war – was sich am Ende in der #MeToo-Bewegung niederschlug. Wenn man sich aber genauer mit Helmut Newtons Biografie und seinen Arbeiten beschäftigt, kann man seine Bilder auch anders lesen, und man sieht, wieso er meinte, er zeige starke, selbstbestimmte Frauen. Ob sie das wirklich waren, muss der Betrachtende selber entscheiden. Für mich geht es auch um Erotik im Sinne einer ganz selbstverständlich gezeigten Körperlichkeit. Newton allerdings erzeugte diese Erotik fast nur mit weiblichen Modellen – das war der Ausgangspunkt meiner Arbeit.

Nun setzen Sie Männer in Szene wie Newton einst Frauen. Welche Überlegungen stecken hinter den Posen, die die Models auf Ihren Bildern einnehmen? Was passiert, wenn wir statt Frauen Männer sehen? Was sagt es aus über unsere Sehgewohnheiten, wenn schon ein Rollentausch Unbehagen bei vielen Betrachtenden auslöst? Das sind die naheliegenden Fragen, die mein Konzept stellt. Im Laufe der Arbeit entwickelte sich noch ein anderer Aspekt: Wie geht es dem Mann mit seiner Nacktheit, wie sucht er seine Posen, wie stellt er sich und seine Körperlichkeit dar?

Und, wie stellt er sich dar? Natürlich. Aber es ging mir nicht darum, Männer in Frauenposen zu zeigen. Es ist viel einfacher! Ich wollte vielmehr ausprobieren, ob sich der männliche Körper genauso inszenieren lässt wie der für solche Posen viel gewohntere weibliche. Meine erste Erkenntnis: Diese Umkehrung scheint mir auch heute nicht so selbstverständlich, wie uns das der gesellschaftliche Diskurs glauben macht. Liegt das daran, dass dieser Diskurs zu abstrakt ist und das konkrete Bild ausser Acht lässt? Oft zeigt sich gesellschaftliche Realität ja gerade in der Konfrontation mit dem Konkreten.

Wie meinen Sie das? Helmut Newton hat in den 70er- und 80er-Jahren – wohlgemerkt: nach der Liberalisierung der 68er-Generation – grosse Aufmerksamkeit für seine erotischen Frauenbilder in der Öffentlichkeit erregt. Das ist mehr als 50 Jahre her! Erotik wird immer noch im Wesentlichen mit weiblichen Modellen konnotiert, doch die Frage sollte doch heute die gleiche wie vor 50 Jahren sein: Wo sind die männlichen Abbilder? In den Medien, in der Kunst? Abseits der queeren Szene hat sich hier trotz der überall diskutierten Transformation der Geschlechter viel zu wenig getan. Was ist der weibliche Blick auf den Mann? Können wir Männer ganz selbstverständlich in ihrer erotischen Körperlichkeit zeigen? Oder bleibt es beim Ideal des Kämpfers, Kriegers, Bauern und Arbeiters, wie wir sie auf unzähligen Denkmälern sehen? Oder beim schwitzenden Sportler in der Deo-Werbung? Das sind Fragen, die sich mir bei der Arbeit stellten.

Wie sind Sie an Ihre Männer gekommen? Die Suche nach den Models war viel komplizierter, als ich es erwartet hatte im so sagenhaft freizügigen Berlin. Im wahrsten Sinne öffentlich die Hose runterzulassen und zu zeigen, was jeder kennt, ist offensichtlich für Männer viel schwieriger als für Frauen. Hier spielen ganz unterschiedliche Dinge mit rein: Scham, das Wunschbild vom eigenen Körper, familiäre oder traditionelle Zwänge, gerade im migrantischen Umfeld. Aber auch die persönliche Konfrontation in der konkreten Situation des Shootings.

Hat es Ihre Arbeit beeinflusst, dass Sie selbst als Model und mit Models gearbeitet haben? Ich habe in der Modebranche gearbeitet. Das Projekt ist für mich auch deshalb ein Ausdruck dafür, diese Grenzen des Machbaren in der Modeindustrie zu thematisieren und zu überwinden.

Und wo haben Sie am Ende Ihre Models gefunden? Fündig wurde ich tatsächlich vor allem in der Schwulenszene. Hier sind es Männer einfach besser gewohnt, mit ihrer Körperlichkeit unbefangen, offen und sogar spielerisch umzugehen. Das bedeutet nicht, dass alle meine Models homosexuell waren. Aber die Tendenz ist da, dass heterosexuell orientierte Männer ihre Erotik eher befangen zeigen, hinter geschlossenen Türen ausleben.

Newton, der Nackt-Fotograf Der deutsche Fotograf Helmut Newton (geboren 1920 in Berlin, verstorben 2004 in Los Angeles) wurde ab den 70er-Jahren berühmt für seine Fotografien mit Supermodels. Für Gianni Versace fotografierte er nackte Models, sein berühmtestes Projekt war «White Women / Sleepless Nights / Big Nudes», aus dem auch der Bildband «Sumo» entstand. Er wurde auf einer Wohltätigkeitsauktion für 620’000 Deutsche Mark verkauft und war damit das teuerste Buch des 20. Jahrhunderts. Die deutsche Künstlerin Hani Hape (geboren 1989) hat für ihr Fotoprojekt «Helmut Newton as Seen by Hani Hape» Bilder des bekannten Fotografen nachgestellt, montiert und neu interpretiert. Hape studierte nach Tätigkeiten in der Modebranche an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und ist nun Teil der Bildhauereiklasse an der Universität der Künste in Berlin. Von ihrem Buch «Sakura» zum Fotoprojekt «Helmut Newton as Seen by Hani Hape» existieren 100 signierte Exemplare, anzufragen unter contact@hanihape.com.

Ihre Bilder thematisieren die Objektifizierung von Männern durch Frauen – begegnen Sie dem in Ihrem Alltag? Ist das so? Am Set, und das sagen auch meine Models, fühlte sich niemand «objektifiziert». Es gab viel Raum für eigenen Ausdruck – auch in einer relativ engen bildnerischen Vorgabe. Aber es ist schon interessant: Frauen werden viel häufiger als Objekte inszeniert, gesehen und oft auch behandelt als Männer. Können wir uns aus dieser Sichtweise befreien, auch abseits von Darkrooms und versteckt ausgelebten Sexrollenspielen? Ich finde, tanzende Chippendales sind auch Projektionsflächen für ein Interesse, das viel selbstverständlicher gesehen und gelebt werden sollte.

«Sumo» hiesst Newtons berühmter Bildband mit den Nacktbildern, er war gross, schwer, im XXL-Format. Auch Ihre Bilder sind in einem riesigen Buch erhältlich, es heisst «Sakura» (japanisch für «Kirschblüte»). Wie wichtig war Ihnen das Buch? Es ging mir nicht um die kommerzielle Auswertung im Sinne verlegerischer Arbeit. Das Ganze ist halt ein Projekt, das vielleicht eher im Kunstbetrieb seine Darstellung finden sollte. Mich reizten Formate ausserhalb dieses Betriebs. Was würde passieren, wenn wir in einer Kampagne, auf Billboards oder in TV-Clips viel selbstverständlicher männliche Körperlichkeit als attraktiv inszenieren würden? Das hat mich interessiert. Und deshalb ist das daraus entstandene Buch auch keines für die Nachtkästchenschublade geworden.

Bei welchen Bildern ging es Ihnen um das schlichte «Nachbauen», bei welchen haben Sie die Idee weiterentwickelt? Ich finde, keines der Motive ist «schlicht nachgebaut». Selbst die montierten Bilder erzählen ihre ganz eigene Story, die zuallererst durch die Auswahl der Models realisiert wird, dann durch die Inszenierung, das Styling und die Kulisse. Ein genauerer Blick lässt einen diese Aspekte wahrnehmen: Wie sieht das Model aus, wie schaut er, wie scheint er sich zu fühlen? Die Models hatten trotz des rigiden Rahmens viele Einflussmöglichkeiten, die wir zeigen. Das ist viel mehr, als eine Bildschablone nachzustellen. Der ständige Gedanke – ach klar, Rollentausch – erscheint mir auch eher wie eine Flucht des Betrachtenden vor dem Bild. Vielmehr müsste man sich fragen: Kann ich mir männliche Körperlichkeit zumuten, kann ich sie genauso genussvoll lesen wie bei einem weiblichen Model?

Und was war die Idee hinter den Bildern, die Sie montiert haben? Das hatte eher praktische Gründe. Klar sind Helmut Newtons Bilder zunächst meine Referenz, mein Ausgangspunkt gewesen. Die Sets mancher, gerade der als «klassisch» gelesenen Motive waren für meine Produktion nicht mehr ohne weiteres nachstellbar. Bei anderen war es naheliegend, auch das Setting in die Gegenwart zu holen. All das zusammengenommen ergibt erst das Werk.

Ihre Bilder thematisieren nicht nur Geschlechter- und Machtverhältnisse, sondern auch männliche und weibliche Lust. Was haben Sie für sich neu erkannt bei dieser Arbeit? Um ganz ehrlich zu sein: Die Produktion war so bestimmt von praktischen Problemen und Herausforderungen, da war kein Platz für männliche oder weibliche Lust. Es lief eher so: Licht! Detail im Styling! Zeitdruck! Aber klar lassen sich erotische Fragen daran ablesen: Warum darf weibliche Sexualität ihr männliches Pendant nicht mal als Sexobjekt sehen, wie es umgekehrt viele Frauen erleben? Gibt es keine weibliche Schaulust? Wenn doch, wird sie womöglich von allgegenwärtigen Sehgewohnheiten einer über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte vom männlichen Blick geprägten Kulturgeschichte und Medienrealität einfach nicht bedient? Das sind die Fragen, denen ich mich – durchaus lustvoll – gestellt habe.

