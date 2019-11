Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Drachen mit verschieden vielen Köpfen. Die andere dreht sich um Primzahlen. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Im Drachenland

In einem Drachenland leben Drachen mit einem, zwei, drei oder vier Köpfen.



a) Können 30% der Drachen 60% der Köpfe haben?

b) Können 30% der Drachen 65% der Köpfe haben?



Aufgabe 2: 6 Primzahlen

Wir möchten natürliche, nicht unbedingt verschiedene Zahlen in die Zellen einer 3 x 3-Tabelle schreiben und zwar so, dass die 3 Summen der Zahlen in den Zeilen der Tabelle und die 3 Summen in ihren Spalten sechs verschiedene Primzahlen ergeben.



Bestimmen Sie die kleinstmögliche Summe der Zahlen in der Tabelle.