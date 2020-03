Diese Woche geht es in einer Aufgabe um einen fehlerhaften Taschenrechner. Die zweite Aufgabe dreht sich um eine Ratespiel mit Karten. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Der sprunghafte Taschenrechner

Ein funktionierender Taschenrechner zeigt die einzelnen Ziffern mithilfe von höchstens 7 Segmenten pro Ziffer wie folgt an:







Der Taschenrechner hat jedoch einen Makel: Gelegentlich springt ein Segment einer dargestellten Ziffer an eine andere Stelle. So entsteht eine andere Ziffer. Wenn zum Beispiel das mittlere horizontale Segment einer 9 nach links unten springt, entsteht eine 0.



Im Beispiel der Addition unten ist bei jeder Ziffer genau ein Segment falsch angezeigt. Verändere die Positionen der falsch angezeigten Segmente, und zwar so, dass eine richtige Gleichung entsteht:







Aufgabe 2: Ratespiel

Petja legt Karten mit den Zahlen 1, 2, . . . 9 offen in die Zellen einer 3x3-Tabelle. Dann dreht er sich um. Derweil tauscht Vitya zwei Karten aus den Zellen mit einer gemeinsamen Seite aus und dreht alle Karten um. Danach zeigt Petya einmal auf eine oder auf mehrere der nun verdeckten Karten. Vitya sagt ihm die Summe der Zahlen auf diesen Karten.



Wird Petya in der Lage sein, so zu handeln, dass er garantiert bestimmen kann, wo welche Karte liegt? Falls ja, wie?