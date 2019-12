Diese Woche geht es in einer Aufgabe um ein Schachturnier. Die zweite dreht sich um im Kreis angeordnete Zahlen. Mit dieser Runde verabschiedet sich der Zahlendreher in die Weihnachtsferien und wünscht frohe Festtage. Weiter geht es im Januar. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das Schachturnier

Fünf Schachspieler nahmen an einem Turnier teil. Jeder Spieler spielte genau eine Partie gegen jeden anderen. Alle haben unterschiedliche Punktzahlen erzielt.



- Der Gewinner hat kein Unentschieden gespielt.

- Derjenige, der den zweiten Platz belegte, hat kein Spiel verloren.

- Derjenige, der den vierten Platz belegte, hat kein Spiel gewonnen.



Bestimmen Sie die Ergebnisse aller Spiele des Turniers.



Hinweis: Im Schach gibt es einen Punkt für einen Sieg und 0,5 Punkte für ein Unentschieden.



Aufgabe 2: Zahlen im Kreis

Pinocchio platziert die Zahlen von 1 bis und mit 100 auf einem Kreis. Für jede Zahl, die grösser ist als die Summe ihrer Nachbarn, bekommt Pinocchio von Papa Carlo ein Goldstück.



Wie viele Goldstücke kann Pinocchio maximal verdienen?