Diese Woche gibt es ein Logikrätsel mit Hüten. In der zweiten Aufgabe geht es darum, durch Addition und Multiplikation die Zahl 2020 zu erhalten. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das Rätsel mit den Hüten

Fünf junge Logikschüler A, B, C, D und E haben je einen weissen und schwarzen Hut bekommen. Jeder kann die Farben aller Hüte ausser des eigenen sehen. Die ersten vier dürfen eine Aussage über die Farben der Hüte machen, die sie sehen:



A : Ich sehe drei weisse Hüte und einen schwarzen Hut.

B : Ich sehe vier schwarze Hüte.

C : Ich sehe drei schwarze Hüte und einen weissen Hut.

D : Ich sehe vier weisse Hüte.



Die Schüler, die einen schwarzen Hut aufhatten, haben gelogen.



Bestimme die Farbe des Hutes von jedem Schüler.



Aufgabe 2: 2020

Setze zwischen je zwei Ziffern der folgenden Zahlenreihe entweder ein «Plus»- Zeichen oder ein «Mal»-Zeichen und zwar so, dass die Gleichung stimmt. Klammern und anderen Rechenzeichen sind nicht erlaubt:



1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 = 2020