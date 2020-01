Diese Woche geht es in einer Aufgabe um ein Dominospiel. Die zweite dreht sich um drei zweistellige Zahlen. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Das Dominospiel

Man nehme ein Dominospielset und entferne alle Steine mit einer Null und alle Doubles. Es bleiben 15 Spielsteine übrig.



Diese 15 Steine soll man in 3 Reihen (5 Steine pro Reihe) so legen, dass die Summe der dazugehörigen Brüche in jeder Reihe genau 2½ beträgt.



Aufgabe 2: Drei zweistellige Zahlen

Drei zweistellige Zahlen haben die Eigenschaft, dass die Summe je zweier Zahlen die dritte ergibt – bis auf die Reihenfolge der Ziffern. Welchen Wert könnte die Summe dieser drei Zahlen haben?