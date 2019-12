Das Alter der Sektretärin

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um das Produkt von Zahlen in eine 4 x 4-Tabelle. Die zweite dreht sich um das Alter einer Sekretärin. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: 4 x 4-Tabelle

Setze in die Felder einer 4 x 4 Tabelle verschiedene natürliche Zahlen kleiner als 30 ein und zwar so, dass das Produkt der Zahlen in jeder Zeile und jeder Spalte gleich ist.



Aufgabe 2: Das Alter der Sekretärin

Drei Gäste sitzen im Besprechungsraum. Zwei Mitarbeiter, Peter und Klaus, stehen an der Türschwelle und beobachten sie. Sagt Peter zu Klaus:



«Zusammen sind unsere drei Gäste genauso alt wie du, und 2450 kommt heraus, wenn man ihre Lebensalter multipliziert.»



Der schlaue Klaus rechnet und rechnet, muss aber feststellen:



«Ich kann nicht sagen, wie alt die drei Gäste sind.»



Da gibt Peter einen kleinen Tipp: «Der älteste Gast ist älter als unsere Sekretärin!»



«Dann ist ja alles klar!» meint Klaus und nennt die drei korrekten Altersangaben der Gäste.



Wie alt ist die Sekretärin?