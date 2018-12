Diese Woche geht es in einer Aufgabe um die Verwechslung von Zahlen. Die zweite dreht sich um speziell ausgewählte Zahlen sowie deren Summe und Potenzen. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die Verwechslung

Sandra und Alex sollen eine dreistellige Zahl abc, in der 0 kleiner a kleiner b kleiner c gilt, mit 6 multiplizieren und dann die Zehnerstelle mit der Hunderterstelle vertauschen. Obwohl Alex versehentlich zuerst die Stellen vertauscht und dann erst multipliziert hat, erhält er das gleiche Ergebnis wie Sandra, die den Anweisungen gefolgt ist.



Wie lautet die Zahl abc?



Aufgabe 2: Spezielle Wahl

Alexander hat sich mehrfach aus der Menge {-1, 0, 1, 2} Zahlen ausgesucht, sodass deren Summe gleich 19 und die Summe ihrer Quadrate gleich 99 ist.



Was ist die grösstmögliche Summe der dritten Potenzen von Alexanders Zahlen?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

