Aufgabe 1: Der Primteiler

Man nehme 4 verschiedene, sich von der Null unterscheidende Ziffern und bilde aus diesen Ziffern alle 24 möglichen vierstelligen Zahlen. Man berechne die Summe dieser 24 Zahlen .



Wie gross ist der grösste Primteiler dieser Summe?



Aufgabe 2: Das 9 x 9 Quadrat

Zerschneide ein 9 x 9 Quadrat die Gitternetzlinien entlang in drei Figuren, und zwar so, dass diese drei Figuren gleiche Flächen haben und der Umfang einer Figur der Summe der beiden Umfänge der anderen Figuren entspricht. Es gibt mehrere Lösungen.





