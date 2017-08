Ist nur der, der kuppelt, ein guter Autofahrer?

Wie halten Sie es mit der Getriebefrage? Sind Sie eher der Automaten- oder Kupplung-Typ? Nehmen Sie an unserer kurzen Umfrage teil.

Während 1990 nur jedes fünfte aller in der Schweiz zugelassenen Fahrzeuge über ein automatisches Getriebe verfügte, sind es heute laut dem TCS bereits 45 Prozent – mit steigender Tendenz. Im Kanton Zürich machten dieses Jahr 5 Prozent aller Neulenker die Automatik-Prüfung, doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Stirbt also die Handschaltung bald aus?

Beim Bundesamt für Strassen (Astra) ist die gute alte Kupplung so gut wie abgeschrieben. «Im Hinblick auf die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge wird die Getriebefrage künftig keine Rolle mehr spielen: Elektrisch angetriebene Fahrzeuge benötigen kein klassisches Getriebe mehr, sei es ein Handschalt- oder Automatikgetriebe», schreibt die Bundesbehörde dem TA. Zudem seien bereits heute viele unterschiedliche Getriebearten in den Autos verbaut: klassische Handschaltgetriebe, mechanische Getriebe mit Kupplungsautomatik, Doppelkupplungsgetriebe, stufenlose Getriebe, klassische Automatikgetriebe oder eben Elektroautos mit einem Vorwärts- und Rückwärtsgang. «Wenn wir nur ein paar Jahre in die Zukunft blicken, werden teilautonomisierte Fahrzeuge eine immer grössere Rolle im immer dichteren Strassenverkehr spielen», so das Astra. Autos mit dieser Selbstfahrmöglichkeit würden dann kaum mit einem klassischen Handschaltgetriebe ausgerüstet sein.

Deshalb schlägt der Bund im Rahmen des Revisionspakets zur Fahrausbildung vor, dass der, der die Fahrprüfung mit Automatikgetriebe absolviert hat, künftig auch handgeschaltete Autos fahren darf. Doch Fahrlehrer und Unfallexperten warnen eindringlich davor. «Es ist gefährlich, wenn jemand, der üblicherweise einen Automaten fährt, ein handgeschaltetes Auto lenkt», sagte etwa Bruno Schlegel, Fahrlehrer und Präsident der Fachkommission Auto des Schweizerischen Fahrlehrerverbands. Und auch die Abstimmung unter den TA-Lesern zeigt ein klares Bild:

Umfrage Automatik-Fahrer sollen auch Gänger steuern dürfen. Das ist ... in Ordnung. Macht ja kaum einen Unterschied.

unverständlich und gefährlich.

3878 Stimmen in Ordnung. Macht ja kaum einen Unterschied. 24.8% unverständlich und gefährlich. 75.2%



Abgesehen von der Sicherheitsfrage, ist das Thema Automat versus Handschaltung ein gefundenes Fressen für Auto-Puristen. Eingefleischte Autofahrer (also vor allem Männer?) könnten sich stundenlang über die Vorteile der Kupplung unterhalten: Das sei wie ein Pferd ohne Sattel zu reiten («Du spürst jeden Muskel, die Bewegungen deines Pferdes») oder mit der mechanischen statt der elektrischen Bürste die Zähne zu putzen («alles eine Frage der richtigen Technik»). Und gerade bei der Frage nach der richtigen Schalttechnik zeigt sich, ob jemand etwas von Mechanik versteht («Ich fahre auch jedes Auto mit Zwischengas beim Runterschalten – einfach, weil es sich so ruckfrei viel entspannter fährt»). (Tages-Anzeiger)