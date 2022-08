Serie «Inkognito» – Fort ging sie, «um vor ihm und mir selber zu flüchten» Sie stammte aus einer armen Kleinbauernfamilie im Oberaargau und ging in die weite Welt hinaus. Wer ist die Frau, die eine bekannte Reiseschriftstellerin wurde? Alexander Sury

Als sie im April 1914 im Alter von 56 Jahren in ihre Heimat zurückkehrte, konnte sie einiges vorweisen: Auf Hawaii war sie zur ersten Lehrerin für Deutsch und Englisch ernannt worden, in China wurde ihr gar einmal eine Professur für Sprachen angetragen, in Japan unterrichtete sie eine Nichte des Kaisers.