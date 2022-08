Rund 52 Grad Celsius und mehr – Forscherteam warnt vor «Extremhitzegürtel» in den USA Die unabhängige First Street Foundation hat eine Studie vorgelegt, die vor Temperaturen bis zu 52 Grad Celsius und mehr warnt. Diese Hitze könnte über 100 Millionen Menschen treffen.

Ein Forscherteam warnt in gewissen Regionen in den USA vor einem extremen Hitzegürtel. Foto: Dominic Lipinski (AP/Keystone/Archiv)

Forscherinnen und Forscher haben vor der Entstehung eines «Extremhitzegürtels» mit gefühlten Temperaturen von rund 52 Grad Celsius oder mehr in den USA gewarnt. Die Nichtregierungsorganisation First Street Foundation legte am Montag eine entsprechende Studie vor.

Demnach könnten im Jahr 2053 mehr als 100 Millionen Menschen in den USA in Gebieten leben, in denen an mindestens einem Tag im Jahr solche Temperaturen erreicht werden.

Im kommenden Jahr dürften demnach 8,1 Millionen Menschen in entsprechenden Gebieten leben. 30 Jahre später könnte die Zahl auf 107 Millionen Menschen steigen und sich damit verdreizehnfachen.

Orientierung an der höchsten Hitze-Kategorie

Die von der First Street Foundation als «Extremhitzegürtel» bezeichnete Region erstreckt sich vom Norden des Bundesstaates Texas und Louisiana über Illinois und Indiana bis nach Wisconsin. Es handelt sich um Regionen fernab der Küsten, wo das Meer für ausgeglichenere Temperaturen sorgt.

Abo Klimapaket in den USA Der Störenfried ist plötzlich der Retter Ex-US-Vizepräsident Al Gore zum Klima «Mutter Natur hat bereits einen globalen Notstand ausgerufen» Die Bezeichnung Extremhitzegürtel orientiert sich an der höchsten Hitze-Kategorie des nationalen Wetterdienstes der USA, der bei gefühlten Temperaturen von mehr als 125 Grad Fahrenheit (51,7 Grad Celsius) von «extremer Gefahr» spricht. Die gefühlte Temperatur entspricht der Temperatur, wie sie vom menschlichen Körper empfunden wird, und berücksichtigt neben der eigentlichen Lufttemperatur auch die Luftfeuchtigkeit.

Extreme Hitze als schwere Folgen für Mensch, Tier und Umwelt: Ausgetrockneter See im US-Bundesstaat Illinois. Foto: Seth Perlman (AP/Keystone/Archiv)

Für ihr Modell werteten die Fachleute der First Street Foundation unter anderem Satelliten-Daten zu Lufttemperaturen und Temperaturen der Erdoberfläche zwischen 2014 und 2020 aus, bezogen Faktoren wie die Höhe einer Gegend, die Absorption von Wasser, die Distanz zu einer Wasserfläche und zu einer Küste ein und arbeiteten dann mit Prognosen des Weltklimarats IPCC zur klimatischen Entwicklung der kommenden Jahrzehnte.

