Übersterblichkeit im Vergleich – Forscher werten weltweite Corona-Sterbedaten aus Im Vergleich von rund 100 Ländern liegt die Schweiz im europäischen Durchschnitt, Deutschland schneidet deutlich besser ab.

Die blauen Länder wurden von den Forschern verglichen. Karte: eLife

Forscher der Hebrew University in Israel und der Universität von Tübingen haben die Sterbedaten von rund 100 Ländern während der Corona-Pandemie in vergleichbarer Form aufbereitet. Während die Schweiz bei der Übersterblichkeit im mitteleuropäischen Durchschnitt liegt, schneidet Deutschland überraschend gut ab.

Dort sind seit dem Ausbruch des Virus 5 Prozent mehr Menschen gestorben, als im Durchschnitt zu erwarten gewesen wären. In der Schweiz betrug der Anstieg 13 Prozent – nur unwesentlich höher als in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Grossbritannien verzeichnete 18 und Italien 20 Prozent mehr Tote als üblich.

Die Schweiz ist in der fünften Zeile zu finden: Dargestellt ist die Übersterblichkeit 2020 (rot) und 2021 (blau). Geordnet sind die Länder nach Übersterblichkeit in Prozent (graue Zahl). Grafik: eLife 2021;10:e69336

In Osteuropa wurde ein Anstieg von durchschnittlich 22 bis 37 Prozent nachgewiesen mit Spitzen in Albanien und Mazedonien mit 43 respektive 47 Prozent ausserordentlichen Todesfällen. Am höchsten war die Übersterblichkeit in Südamerika. Den traurigen Rekord hält Peru mit einem Anstieg von 156 Prozent.

Manchenorts weniger Todesfälle als üblich

Der Studie nach starben in einigen Ländern sogar weniger Menschen als in vergleichbaren Zeiträumen vor der Pandemie. In Dänemark, Finnland, Island, Australien und Neuseeland starben 1 bis 6 Prozent weniger Menschen, als zu erwarten gewesen wären, die Seychellen weisen sogar eine Untersterblichkeit von 20 Prozent aus.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Abstands- und Hygieneregelnin diesen Ländern die Todesfälle durch andere Infektionskrankheiten wie etwa Grippe reduzierten.

Die Ergebnisse des Forscherteams um Ariel Karlinsky und Dmitry Kobak wurden online im Fachjournal «eLife» veröffentlicht.

Hier sind die Ländern nach der Übersterblichkeit pro 100’000 Einwohner angeordnet. Die Schweiz ist an gleicher Position in der fünften Zeile zu finden. Von den Nachbarländern steht nur Deutschland besser da. Grafik: eLife 2021;10:e69336

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.