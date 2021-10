Meteorologen rätseln - Gewaltige Regenfälle in Italien – Vorboten der Klimahölle?

Heftige Unwetter in Italien – Forscher sehen im Mittelmeer «Hotspot des Klimawandels» Sizilien wird von gewaltigen Regenfällen getroffen, und die Wetterprognosen bleiben schlecht. Nun fragt sich Italien, ob das schon die Vorboten der drohenden Klimahölle sind. Oliver Meiler aus Rom

Überfallartige, gewaltige Überschwemmungen: Im Zentrum von Catania schwimmt ein Auto im Hochwasser. Foto: Keystone

Und plötzlich war die Via Etnea ein Fluss, ein reissender Strom. Italien schaut nach Catania und fragt sich, ob das, was in diesen Tagen in der Stadt auf Sizilien und an ihrer Prachtstrasse im Zentrum passiert, nur ein besonders aussergewöhnliches und unselig langes Unwetter ist. Oder ob sich da schon mit Wucht die Auswirkungen des Klimawandels zeigen.

In 24 Stunden fiel in Catania und Umgebung so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr, an gewissen Orten sogar so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. «Flash Floods», sagen die Experten, wenn sie überfallartige und gewaltige Überschwemmungen meinen.

Das Wasser riss alles mit, es flutete die Lokale an der Via Etnea. Auch das Spital Garibaldi stand im Wasser, das Rathaus, das Gericht. Salvo Pogliese, der Bürgermeister der Stadt, hatte die Bewohner aufgefordert, daheim zu bleiben und sich möglichst in höheren Stockwerken aufzuhalten. Doch nicht alle mochten sich an den Ratschlag halten. Zwei Männer sind von den Wassermassen weggetragen worden und gestorben, nach einer Frau sucht man noch.

Wirbelsturm stellt Meteorologen vor Rätsel

Und die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind schlecht, für die ganze Region. Sorgen macht man sich auch um 367 Migranten, unter ihnen viele Minderjährige, die vor Agrigent auf der Geo Barents, einem Schiff der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, auf die Zuweisung eines sicheren Hafens warten. Ganze Ernten sind gefährdet, die Gegend rund um Catania ist unter anderem bekannt für ihre wunderbaren Zitrusfrüchte.

Im Süden der Insel dreht ein Medicane – so nennt man Sturmtiefs im Mittelmeer. Die bilden sich oft im Herbst im Ionischen Meer und sind in aller Regel viermal weniger stark als ihre Verwandten in den Tropen. Doch dieser Wirbelsturm stellt die Meteorologen vor Rätsel: Seine Winde sind etwa 120 Stundenkilometer schnell, also recht durchschnittlich, er bewegte sich bisher aber kaum vom Fleck. Verpufft er etwa bald im Meer? Oder gewinnt er zusätzlich an Geschwindigkeit und erreicht dann die Ostküste Siziliens?

Schon im vergangenen Sommer, als auf der Insel einmal 48,8 Grad Celsius gemessen wurden, angeblich die höchste je in Europa registrierte Temperatur, debattierte man in Italien darüber, ob es bereits genügend wissenschaftliche Evidenz gebe, dass es sich bei diesen Ereignissen um Folgen der globalen Erderwärmung handelt. Zweifel wären wohl verwegen, das südliche Mittelmeer erlebt in immer schnellerer Abfolge extreme Phänomene: extreme Trockenheit, extreme Hitze, extreme Regenfälle. Klimaforscher, die nun von den italienischen Zeitungen interviewt werden, sehen im Mittelmeer einen «Hotspot des Klimawandels».

Auch hausgemachte Probleme

Doch diese grossen, globalen Umwälzungen sind nur ein Teil des Problems, der Rest ist hausgemacht: Italien leidet an mangelnder Prävention, an Bausünden und zubetonierten Flussbetten. «Es ist immer derselbe Film, jedes Jahr», schreibt «La Stampa» in einem Kommentar, «ob eine Katastrophe nun über Ligurien, das Piemont oder Sizilien niedergeht: Jedes Mal enden wir im Schlamm.»

Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). @OliverMeiler

