Charity-Match – Football trifft auf Golf – Brady fordert Woods heraus Profi-Golfer Tiger Woods und Phil Mickelson duellieren sich live im Fernsehen und erhalten Gesellschaft von zwei Football-Legenden. Die Einnahmen sollen zur Bekämpfung der Corona-Krise eingesetzt werden.

Schon 2018 duellierten sich Tiger Woods (rechts) und Phil Mickelson in einem neuartigen und fürs Fernsehen ausgelegten Format. Mickelson gewann das Match und 9 Millionen US-Dollar. KEYSTONE Dieses Jahr sollen die Einnahmen für de Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt werden. KEYSTONE Der ehemalige Quarterback der Denver Broncos, Peyton Manning, spielt im Team von Tiger Woods … KEYSTONE … Tom Brady spielt zusammen mit Profi-Golfer Phil Mickelson. KEYSTONE 1 / 4

Es klingt ein wenig skurril: Golf und Football auf einem gemeinsamen Feld. Abgesehen davon, dass Bälle in die Luft geschlagen werden, haben die Sportarten wenig gemein. Und doch spannen vier Stars aus beiden Lagern jetzt zusammen. In einem Charity-Match treten Tiger Woods und Phil Mickelson zum zweiten Mal in einem Golf-Match fürs Fernsehen gegeneinander an – und erhalten dabei Gesellschaft von Footballer Tom Brady und Peyton Manning.

Die beiden Quarterbacks spielen mit je einem der Profi-Golfer in einem Team zusammen. Wie das US-Magazin «Bleacher Report» twitterte, sind Brady und Mickelson das eine Duo, Woods und Manning das andere. Wann genau und wo gegolft wird, war zunächst unklar. Vermutet wird ein Kurs in Florida, im Mai soll das Match stattfinden. Sowohl Mickelson als auch Woods bestätigten den Bericht durch Retweets und Kommentare. Die Einnahmen sollen zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise genutzt werden. Die Partie heisst: «The Match: Champions for Charity».

2018 triumphierte Mickelson

Woods und Mickelson duellierten sich bereits im Herbst 2018 in einem neuartigen und fürs Fernsehen ausgelegten Format. Es war ein Mann-gegen-Mann-Duell, bei dem ein Preisgeld von 9 Millionen US-Dollar aus dem Privatvermögen der beiden Profi-Golfer ausgeschrieben wurde. Woods und Mickelson waren dabei mit Mikrofonen, die das Spiel auf dem Golfplatz übertrugen, am Körper verkabelt. Nur 700 geladene Gäste erhielten bei «The Match» auf dem «Shadow Creek Golf Course» nördlich von Las Vegas Einlass. Beim grossen Show-Event triumphierte damals Mickelson, der die Möglichkeit nutzte, sich nach zahlreichen Niederlagen gegen seinen jahrelangen Konkurrenten und 14-fachen Major-Sieger zu revanchieren.

( dpa/boq )