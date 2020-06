Werkstätte im Chliforst – Fondation Franz Weber bezeichnet BLS-Pläne als «Verbrechen» Die Stiftung ruft den Gemeinderat dazu auf, sich gegen das Projekt im Berner Westen zu wehren.

Der Protest gegen die BLS-Werkstätte erhält Unterstützung. Adrian Moser

In der Kontroverse um die neue BLS-Werkstätte will sich nun auch die Fondation Franz Weber Gehör verschaffen. Der geplante Bau im Westen von Bern wäre aus ihrer Sicht «ein Verbrechen an der Natur».

In einer am Montag lancierten Medien- und Plakatkampagne ruft die Stiftung den Berner Gemeinderat auf, sich gegen die Pläne zur Wehr zu setzen. Zwar sei die öffentliche Auflage des Projekts erst im Spätherbst zu erwarten. Doch der Gemeinderat müsse frühzeitig eine ablehnende Haltung formulieren. Die Stadt Bern nenne sich ja gerne die «grünste Stadt der Schweiz», nun müsse sie Farbe bekennen.

So oder so will die Fondation Franz Weber «den geplanten Grossklotz im Chlyforst bekämpfen». Möglich sei dies auf politischem Weg und mit juristischen Mitteln, nötigenfalls bis vor Bundesgericht, erklärte Vera Weber, die Präsidentin der Fondation.

( SDA )