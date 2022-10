Ein Jahr vor den Wahlen – Folgt auf die grüne Welle der Rechtsrutsch? Wer bei den nationalen Wahlen 2023 die besten Chancen hat, wer kämpfen muss und wer nur hoffen kann: Der Blick hinter die Kulissen der bernischen Parteien. Quentin Schlapbach Christoph Hämmann Brigitte Walser

Die Sitze im Bundeshaus – im Bild eine Szene der Lichtshow «Rendez-vous Bundesplatz» – werden 2023 neu verteilt. Foto: Susanne Keller

In der Tapas-Bar Volver, gleich gegenüber vom Berner Rathaus, lagen sich die Grünen am 20. Oktober 2019 einen ganzen Nachmittag und Abend lang in den Armen. Die Partei hatte hier ihr Hauptquartier für die nationalen Wahlen 2019 aufgeschlagen. Nach einem der trockensten und heissesten Sommer seit Messbeginn und Dutzenden Klimaprotesten im ganzen Land fuhren die Grünen – und in einem etwas geringeren Mass auch die Grünliberalen – ein Rekordergebnis ein.