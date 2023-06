Rote Zahlen bei Berner Airline – Flybair versuchts mit Gratisflügen für Kinder Der Flugreisenanbieter hat 2022 wieder einen Verlust verbucht. Mit tieferen Kosten und Familienangeboten will Flybair aber weiterfliegen. Julian Witschi

Im Auftrag von Flybair fliegt Helvetic diesen Sommer neu von Bern-Belp nach Alicante. Foto: ZVG

Die Flugreisen nehmen international wieder zu und erreichen fast das Niveau von vor der Pandemie – trotz Klimadebatte. Am Flughafen Bern-Belp ist das Angebot zwar längst nicht so gross wie zu Skywork-Zeiten. Doch die Saison der Ferienflüge und Charter hat auch hier begonnen. 13 Destinationen werden in diesem Sommerhalbjahr angeboten von den vier Fluggesellschaften Helvetic, Sky Alps, Private Wings und City Flyers.

Hinzu kommt die sogenannt virtuelle Berner Airline Flybair, die zwar über kein Flugzeug verfügt, aber Flüge bestellt und vermarktet. Die Ende 2019 vom Flughafen lancierte und per Crowdfunding mit total 1,6 Millionen Franken Aktienkapital dotierte Gesellschaft hatte aber einen existenzgefährdend schlechten Start. Nach zwei verlustreichen Geschäftsjahren in der Corona-Krise war Ende 2021 bereits gut die Hälfte das Aktienkapitals verbrannt.

Gesetzlich deshalb zu einem Sanierungskonzept gezwungen, verhandelte Flybair daraufhin mit zwei nicht genannten Interessenten über eine Übernahme. Die Verhandlungen blieben aber ohne Erfolg, und so führt das Unternehmen den Betrieb weiter, mit Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung vom vergangenen Dezember.

Verlust einkalkuliert

Der nun publizierte Geschäftsbericht zeigt allerdings, dass Flybair auch 2022 rote Zahlen eingeflogen hat. Unter dem Strich steht ein Verlust von knapp 65’000 Franken. Dies bei einem Umsatz aus dem Verkauf von Flugtickets von 197’000 Franken. Die Kasse hat sich also weiter geleert.

Verwaltungsratspräsidentin Andrea Wucher sagt, die Aktionärinnen und Aktionäre seien an der ausserordentlichen Generalversammlung bereits über den voraussichtlichen Verlust für 2022 informiert worden. Dieser sei auch im Finanzplan 2022–2025 berücksichtigt und somit Teil des Sanierungskonzepts.

Zudem verweist Wucher darauf, dass Flybair seit dem 1. Mai 2022 kein eigenes Personal mehr beschäftigte. Die Leistungen für den Betrieb der Buchungsplattform werden extern eingekauft. 2022 verursachte der Personalaufwand von 54’000 Franken in den ersten vier Monaten noch den Grossteil des Jahresverlusts.

Hoffnungsziel Alicante

Ob mit den reduzierten Kosten in diesem Jahr schwarze Zahlen erreicht werden können, hängt primär von der Auslastung der Flüge nach Alicante ab, wie die Flybair-Präsidentin erklärt. Diese Destination wird im Auftrag von Flybair durch Helvetic angeflogen. Die Airline von Investor Martin Ebner bedient in Zusammenarbeit mit Reisebüros ab Bern sieben weitere Destinationen am Mittelmeer und stationiert dazu einen der neuen Jets vom Typ Embraer E190-E2 im Belpmoos.

Flugplan leicht ausgebaut Infos einblenden Helvetic Airways ist die bedeutendste Airline am Flughafen Bern-Belp. Das Unternehmen von Investor Martin Ebner fliegt diesen Sommer und Herbst in Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern auf die griechischen Inseln Kos, Kreta und Rhodos sowie nach Larnaka auf Zypern, Palma de Mallorca, Jerez de la Frontera in Andalusien und Antalya in der Südtürkei. Und eben neu für Flybair nach Alicante. Die deutsche Charterfluggesellschaft Private Wings verbindet im Auftrag von Lübeck Air weiterhin Bern mit der norddeutschen Hansestadt Lübeck. Hinzu kommt neu Calvi auf Korsika. Lübeck Air hat sich ansonsten zwei Jahre nach dem Start aus Bern zurückgezogen. Die letztes Jahr noch angebotenen Flüge nach Heringsdorf/Usedom wurden gestrichen. Auch geplatzt ist der Plan, Bastia auf Korsika anzufliegen. Neu fliegt hingegen die in Bozen in Südtirol ansässige Sky Alps ab Bern, und zwar anstelle von Lübeck Air nach Sardinien, und im Herbst steht Brac in Kroatien auf dem Flugplan. Schliesslich fliegt die Berner Kleinfluggesellschaft City Flyers neu mit einer siebenplätzigen Pilatus-PC-12-Maschine im Auftrag von Belpmoos Reisen nach Elba. Insgesamt stehen damit 13 Destinationen auf dem Flugplan ab Bern, zwei mehr als im letzten Jahr. (jw)

Flybair greift zu zwei Marketingaktionen, um die Auslastung hochzubringen: Kinder unter 12 Jahren fliegen in Begleitung der Eltern kostenlos nach Alicante und zurück – ausgenommen sind Gebühren und Taxen. Die Gesellschaft will damit insbesondere Familien an die Costa Blanca im Südosten Spaniens locken.

Sonderpreis für Reisebüroagenten

Zudem umgarnt Flybair Angestellte von Schweizer Reisebüros. Um sich für die Unterstützung in den vergangenen Monaten und Wochen zu bedanken, offeriert sie ihnen den Flug von Bern nach Alicante zum Sonderpreis, wie das Branchenportal «Travelnews» berichtete.

Auch viele Geldgeber von Flybair haben noch etwas zugute. Pro Aktie zum Preis von 250 Franken gab es einen Gutschein für eine Woche Parkieren am Flughafen. Käuferinnen von zehn Aktien bekamen gar einen Fluggutschein zugesprochen. Dieses Angebot war in den letzten beiden Jahren sistiert, weil Flybair keine eigenen Flüge mehr durchführte, sondern bloss Tickets für Flüge anderer Airlines verkaufte.

Auf den Flügen nach Alicante sind die bis Ende 2024 gültigen Gutscheine nun wieder einlösbar. Diverse Aktionäre haben diese Gutscheine bereits eingelöst. Auch vom Gratisangebot für Kinder hätten bereits einige Familien Gebrauch gemacht, heisst es ohne Angaben von Zahlen.

Mit guter Auslastung gestartet

Zum Buchungsstand aller Flüge ab Bern sagt Flughafenchef Urs Ryf, seit Beginn der Chartersaison lägen die Auslastungszahlen im Bereich des Vorjahrs bei rund 80 Prozent. Für die kommenden Wochen könne er sich nicht äussern, da der Flughafen die Sitzplatzauslastung jeweils erst 24 Stunden vor dem Abflug von den Airlines erfahre.

Ryf wird an der Generalversammlung von Flybair als Verwaltungsrat zurücktreten. Denn er soll zum Verwaltungsratspräsidenten der Flughafen Bern AG gewählt werden und damit den ehemaligen Berner Gemeinderat Alexandre Schmidt ablösen. Der Flughafen konnte kürzlich erstmals seit Jahren wieder einen Gewinn ausweisen.

Als neuer Flybair-Verwaltungsrat kandidiert Martin Leibundgut, der Finanzchef des Flughafens. Die beiden anderen Verwaltungsratsmitglieder, Präsidentin Andrea Wucher und Globetrotter-Patron André Lüthi, stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Ihr Ziel muss sein, mit Flybair rasch in die Gewinnzone zu fliegen.

