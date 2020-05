Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Rund 100 Passagiere an Bord – Flugzeug stürzt im Süden Pakistans ab Ein Passagierflugzeug ist in der Nähe der Stadt Kartsch in einem Wohngebiet abgestürzt. Das teilt die Luftfahrtbehörde des Landes mit.

Die Unglücksmaschine gehört zur pakistanischen Fluglinie PIA. (Symbolbild) KEYSTONE

Eine Passagiermaschine der pakistanischen Fluglinie PIA ist in der Nähe von Karatschi abgestürzt. Das teilte ein Sprecher der Airline am Freitag mit. An Bord der Maschine seien 107 Passagiere gewesen.

