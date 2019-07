Flughafen hält trotz chronischer Verspätungen an späten Flügen fest

Eigentlich wäre am Flughafen Zürich um 23 Uhr Ruhe. So will es das Betriebsreglement. Dennoch starten und landen nahezu Nacht für Nacht Flugzeuge bis um 23.30 Uhr . Und daran wird sich in den nächsten Jahren nicht viel ändern. Denn der Flughafen lehnt es ab, die letzten geplanten Flüge auf 22.30 Uhr vorzuverlegen. Das sagten die Verantwortlichen in einem Mediengespräch. Heute dürfen Starts bis um 22.45 Uhr geplant werden, Landungen bis um 22.55 Uhr . Und das soll so bleiben.