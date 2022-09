Bis in 13 Jahren – Flughafen Bern will CO₂-Emissionen auf netto null senken Der Flughafen Bern kündigt eine mittelfristige Umweltstrategie an. Dabei spielen E-Flugzeuge und Sonnenkollektoren wichtige Rollen.

Der Flughafen Bern hat ehrgeizige Ziele – bald schon will man vieles mit Solarstrom betreiben. Foto: Franziska Rothenbühler

Der erste Schritt soll noch in diesem Jahr passieren. Bis Ende 2022 will der Flughafen Bern eine Fotovoltaikanlage realisieren, die mehr als die Hälfte des eigenen Strombedarfs decken wird. Bereits im kommenden Jahr soll gemeinsam mit den Flughafenpartnern eine Gigawattstunde Solarstrom im Belpmoos produziert werden, wie die Flughafenbetreiber am Mittwoch mitteilen. Zum Vergleich: Das würde ausreichen, um einige Hundert Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. In den kommenden Jahren bestehe die Möglichkeit, die Solarkollektoren auf dem Flughafenareal auszubauen.