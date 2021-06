Ungewohnter Asylfall – Fluchtgrund: Männerdiskriminierung Ricardo Gutiérrez flüchtete in die Schweiz, weil er sich in seiner Heimat aufgrund seines Geschlechts verfolgt sieht. Der Bund tut sich schwer mit dem Fall. Rico Bandle

«Als Mann hat man in so einem Fall keine Chance»: Der Kolumbianer Ricardo Gutiérrez in einer Asylwohnung in Dübendorf. Foto: Michele Limina

Es war der Dreikönigstag 2020, als Ricardo Gutiérrez den Weg ins Bundesasylzentrum in Zürich fand. Dort erzählte er einem erstaunten Mitarbeiter von seiner Flucht in die Schweiz: Er werde in seiner Heimat Kolumbien wegen seines Geschlechts diskriminiert und verfolgt. In einem unfairen Verfahren sei er wegen häuslicher Gewalt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Dabei sei er unschuldig. Seine Ex-Frau habe ihn nach der Trennung aus Rache angeklagt, «grundlos», wie er sagt. Der Prozess sei eine Farce gewesen, das könne er nachweisen, alles sei auf Video dokumentiert. Es habe für seine angebliche Tat keinerlei Beweise gegeben, doch die Richterin sei auf seine Argumente gar nicht erst eingegangen. Er ist überzeugt: Das Urteil stand von Anfang an fest, man wolle in Kolumbien ein Zeichen setzen gegen die grassierende Gewalt an Frauen. «Als Mann hat man in so einem Fall keine Chance.»