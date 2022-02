Was wir lesen – Florian Illies: «Liebe in Zeiten des Hasses. Chronik eines Gefühls 1929–1939» Unsere Autorin lässt sich gern in vergangene Zeiten transportieren, aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie dieses Buch so mag. Nina Kunz (Das Magazin)

Foto: DM

Es ist so: Ich bin fast dreissig, aber immer noch so verträumt, dass ich mir manchmal wünschte, in eine andere Zeit geboren zu sein. Ich weiss, es ist peinlich und bescheuert, aber ich finde die Gegenwart mit ihren AGBs und Instagram-Stories einfach so unromantisch, dass ich oft denke: Früher – 1925 oder 1968 – wäre alles besser gewesen (was natürlich Quatsch ist).