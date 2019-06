Flash testet neues E-Trottinett-Angebot und tauft sich um

Flash testet diesen «Mikromobilitätshub» in Zusammenarbeit mit den SBB. Und gibt sich gleichzeitig einen neuen Namen: Circ. Man wolle herausfinden, wie die Vorteile der Mikromobilität mit den Stärken der Bahn verknüpft werden können, um den Kunden einfache Tür-zu-Tür-Reisen anzubieten, schreiben SBB und Circ in einer gemeinsamen Mitteilung.

«Saubere, vernetzte Mobilität»

«Die Bahnhöfe, Bus- und Tramhaltestellen sind die meistfrequentierten Orte in jeder Stadt. Mit unseren E-Trottinetten schaffen wir für die Kunden eine einfache Anbindung an den öffentlichen Verkehr», sagt Torge Barkholtz, Circ-Schweiz-Chef und Mitgründer. Es sei zentral für sein Unternehmen, mit Städten und führenden ÖV-Anbietern wie den SBB zusammenzuarbeiten, um eine sichere, saubere und besser vernetzte Mobilität zu gewährleisten.

Die SBB versprechen sich vom Pilotversuch am HB Zürich ebenfalls einiges: Laut Björn Bender, dem Chef der Abteilung New Mobility Services, wolle man die «Tür-zu-Tür-Reise» der Kunden auf der ersten und der letzten Meile vereinfachen.

Circ strebt eine enge Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Verkehrsunternehmen an, gemäss Barkholtz auch an den weiteren Schweizer Standorten Basel, Zug und Winterthur. Das Unternehmen ist erst im April mit 550 Trottinetten in Zürich gestartet. Mittlerweile gibt es Circ in 21 europäischen Städten. In Zürich konkurriert das Unternehmen derzeit mit den Anbietern Bird und Tier um Pendler, und es ist mit weiterer Konkurrenz zu rechnen.